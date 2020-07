Estate 2020, a Sanremo vacanze all’insegna dello stile, del divertimento e della sicurezza

A Sanremo gli amanti dello shopping hanno molte possibilità di soddisfare ogni desiderio: dalle scintillanti boutique di via Matteotti, un vero e proprio salotto cittadino che offre ai visitatori diverse vetrine di marche, al grande outlet del lusso The Mall, aperto da circa un anno in via Armea, dove è possibile scoprire i brand più alla moda a prezzi scontati.

La rinomata via Matteotti ospita il Teatro Ariston, uno dei più famosi perché legato alla storia della musica leggera italiana, in quanto dal 1977 è la “casa” del Festival di Sanremo, conosciuto in tutto il mondo.

Ma l’Ariston è un luogo simbolo tutto l’anno, perché propone tanti altri eventi quali concerti, spettacoli, balletto, lirica, convegni, mostre, trasmissioni televisive e altre manifestazioni.

Dall’Ariston si può proseguire in direzione del Casinò dove è nato il Festival settant’anni fa, scoprendo proprio lungo via Matteotti le targhe che ricordano i brani vincitori della grande rassegna canora, accompagnati dai relativi interpreti.

Targhe in bronzo che, all’altezza dell’incrocio con via Escoffier, si imbattono nella statua dedicata a Mike Bongiorno, presentatore di undici edizioni della kermesse, immortalato nel suo tipico modo di salutare: “Allegria!”. E’ uno dei punti più fotografati della città, proprio per la presenza della statua del conduttore al quale è associata la nascita della tv nel nostro Paese.

Si arriva così al Casinò, il più antico d’Italia, monumento pregiato e gioiello architettonico che non nasconde il suo lato glamour, un mix di fascino e mondanità.

Un piccolo grande palcoscenico solcato nel tempo da personaggi ed eventi di rilievo che hanno fatto la storia della casa da gioco e delineato un lungo percorso di spettacolo, cultura e divertimento.

Non tutti sanno che, ad esempio, Luigi Pirandello fu direttore artistico del teatro interno negli anni Trenta e che Vittorio De Sica era un assiduo frequentatore delle sale da gioco.

Grazie a tutto questo, Sanremo è un luogo dove vivere esperienze uniche, per un’estate 2020 all’insegna dello stile, del divertimento e soprattutto della sicurezza. Nel pieno rispetto dei protocolli adottati dal nostro Paese, la città è infatti pronta ad accogliere tutti coloro che vorranno concedersi un soggiorno esclusivo assicurando un’attenzione meticolosa alla loro sicurezza e salute.