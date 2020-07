È terminato l’anno sociale per il Lions Club santostefanese

Si è concluso l’anno sociale 2019-2020 del Lions club Santo Stefano Belbo-Vallebelbo, presieduto dall’avvocato Laura Capra. A causa dello stop forzato dovuto alla pandemia da coronavirus non è stato possibile organizzare gli eventi previsti durante la primavera, ma sono stati diversi gli impegni che hanno visto presente il club di servizio della Valle Belbo. Tra gli impegni che il sodalizio ha messo in atto, ricordiamo la donazione a favore della Fondazione del nuovo ospedale di Verduno e la raccolta fondi per l’emergenza alimentare di alcune famiglie santostefanesi in difficoltà.

Intanto, i soci hanno votato i nuovi componenti del Consiglio direttivo per il nuovo anno lionistico: con il presidente Stefano Casazza ci saranno due vicepresidenti, Pierluigi Santero e Vincenzo Soria, il segretario Gianni Filippetti, il cerimoniere Laura Capra, il tesoriere Giovanni Sandri, il censore Mario Del Tufo e quattro consiglieri: Oscar Bussi, Gabriella Giovine, Anna Giuliano e Lucia Parodi.