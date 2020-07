Dove trovare un freelance per lo sviluppo marketing online di un’azienda

Per crescere ed incrementare la “brand awareness”, la cosiddetta consapevolezza del marchio, ogni azienda deve curare la propria immagine e lavorare sul marketing online. Tuttavia, è possibile che coloro che gestiscono un’impresa non abbiano la giusta familiarità con questo genere di attività, fondamentali per accrescere la propria clientela e centrare i propri obiettivi di business. La soluzione? Affidarsi ad uno o più freelance che si occupino dello sviluppo marketing aziendale e di tutte le attività connesse.

Se fino a qualche anno fa era ancora necessario rivolgersi ad agenzie che prestavano i loro servizi a prezzi tutt’altro che competitivi, oggi è possibile trovare professionisti specializzati nelle più svariate attività anche in rete e a prezzi decisamente convenienti. Su Freelanceboard.it puoi avviare collaborazioni con centinaia di professionisti competenti e dotati della giusta esperienza, in grado di allineare i tuoi servizi e prodotti con il giusto target di pubblico. Un freelance specializzato in comunicazione e marketing digitale può rivestire un ruolo decisivo nella crescita del fatturato di qualsiasi azienda, che grazie al suo lavoro avrà finalmente la possibilità di raggiungere i propri clienti e veicolare in maniera efficace la propria offerta. Oggigiorno, trovare un network marketer o un freelance esperto in content marketing, pubblicità, social media e SEO è decisamente più facile: una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, non dovrai fare altro che indicare i tuoi obiettivi e le caratteristiche del tuo progetto, quindi scegliere le figure professionali che fanno al caso tuo. Hai finalmente l’opportunità di far decollare la tua attività, approfittane! Su Freelanceboard.it puoi trovare professionisti specializzati nei seguenti settori: marketing, disegno grafico, progettazione siti Web, design, Photoshop, creazione loghi, comunicazione, pubblicità, email marketing, social media marketing, lead generation, sviluppo app mobile, copywriting, SEO & SEM, traduzione, animazioni 3D e tanto altro ancora.

Vuoi sapere come trovare un freelance che faccia al caso tuo? È semplicissimo.

– Iscriviti alla piattaforma ed inserisci le tue generalità

– Descrivi il progetto che desideri assegnare, fornendo le linee guida generali

– Allega eventuali documenti che potrebbero tornare utili a chi prenderà in carico il tuo progetto

– Dai un nome al tuo progetto

– Visualizza il profilo e gli eventuali feedback dei freelance disposti a collaborare con te

– Chatta con loro ed assegna il tuo progetto

– Paga il libero professionista quando sarai soddisfatto al 100% del lavoro che ti è stato fornito. E ricorda, avrai la possibilità di chiedere tutte le correzioni e le aggiunte che reputerai opportune

Come hai visto, stringere un accordo di lavoro su Freelanceboard.it ed assegnare i tuoi progetti a chi preferisci è facilissimo. Non dovrai fare altro che descrivere ciò che ti occorre inserendo tutti i dettagli più importanti, allegarvi documenti, immagini e info che reputi necessari e aspettare che ti giungano candidature ed offerte da centinaia di professionisti italiani e stranieri. Iscriversi e commissionare un lavoro è facile e completamente gratuito! Inoltre, grazie al servizio di messaggistica interno potrai discutere del progetto con il professionista selezionato ogni volta che lo riterrai opportuno. Tutte le informazioni personali vengono protette tramite protocolli di sicurezza e sistemi di crittografia avanzati. E i pagamenti come avvengono? Freelanceboard.it utilizza tutti i sistemi di pagamento più innovativi e sicuri della rete. Inoltre, un supporto clienti attivo H24 composto da persone reali è sempre pronto ad aiutarti, indipendentemente dal problema occorso.