Dimesso dalla RSA Clinica San Giuseppe l’ultimo paziente Covid-19 dell’Ospedale di Asti

Il 22 luglio 2020 è una data da ricordare per il tutto il personale della RSA Clinica San Giuseppe di Asti: infatti proprio mercoledì è stato dimesso l’ultimo paziente Covid positivo ospitato presso la residenza astigiana dopo la degenza ospedaliera.

L’ultimo ospite, 82enne, dichiarato guarito era rimasto da circa qualche giorno l’unico in carico della struttura, in accordo con la convenzione stipulata con l’Asl di Asti che terminerà a fine mese. Il suo ritorno a casa in ottime condizioni, tra commozione ed “abbracci virtuali” dei familiari ed operatori, ha ufficialmente concluso un periodo sicuramente non facile iniziato a fine aprile con i primi ingressi dei dismessi ospedalieri.

“Il reparto Al Castello dell’ex Clinica San Giuseppe era stato allestito per ospitare pazienti covid positivi dismessi dall’ospedale in piena sicurezza, dividendo la Clinica San Giuseppe in due blocchi distaccati, per garantire una netta separazione di spazi, percorsi e personale dedicato. “ – spiega l’A.D. della Cooperativa Sociale Il Faro Giorgio Maldonese.

Durante questi intensi mesi, la struttura ha ospitato 72 pazienti ospedalieri, che aveva trasformato l’attività della RSA “come un reparto ospedaliero a tutti gli effetti” afferma Maldonese che prosegue ringraziando “tutti i nostri medici, infermieri, oss, fisioterapisti, senza dimenticare tutti gli altri settori che hanno supportato la degenza Covid e che hanno portato avanti le consuete attività nonostante la pandemia. Il loro contributo è stato determinante alla corretta gestione di questo periodo d’emergenza, senza dimenticare la fattiva collaborazione con l’Asl territoriale e tutti i medici dell’Usca che in questi mesi hanno scrupolosamente seguito gli ospiti.”