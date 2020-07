Dal Comune di Asti un “grazie” ufficiale a Stefano ed il suo coraggio

Com’è noto, nella notte tra sabato e domenica, Stefano, un coraggioso ragazzo con prontezza di riflessi ha salvato una giovane che voleva buttarsi dal ponte di corso Savona.

“Nel riconoscere l’alto senso civico dimostrato in questo frangente, il Sindaco di Asti e gli Assessori Comunali lo riceveranno domani, martedì 28 luglio, per ringraziarlo ufficialmente per il gesto compiuto.” – è quanto si legge in una nota stampa del Comune.