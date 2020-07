Dai campi da beach ai lettoni per il relax, dall’area bimbi all’area cani: questa è Marina Beach a Loano

Non solo la qualità dell’acqua, la finezza della sabbia ed il fatto che in cielo splenda il sole. In quest’estate post-emergenza Covid-19 anche le dimensioni della spiaggia e le distanze tra i lettini saranno tra gli elementi fondamentali per la scelta di quale stabilimento balneare frequentare. Perché anche abbronzarsi e fare il bagno in mare va bene, ma farlo in sicurezza è meglio.

In questo senso, la Marina Beach di Marina di Loano si candida ad essere il luogo ideale per una giornata al mare di relax, divertimento e sicurezza.

Lo stabilimento balneare di Marina di Loano ha un fronte mare di 200 metri ed una superficie di 16 mila metri quadrati. Questi ampi spazi hanno sempre permesso di posizionare i comodi ed eleganti lettini che da sempre caratterizzano Marina Beach alla distanza giusta per offrire agli ospiti privacy e relax. In questa fase post emergenziale, tuttavia, gli spazi sono stati sfruttati in modo ancora più mirato, per garantire a tutti gli ospiti il necessario distanziamento sociale.

Marina Beach è anche dotata di 54 cabine, delle quali 18 di formato extra large con verandina dedicata, e due pergolati con sedie e tavoli.

Single, coppie e soprattutto famiglie, dunque, possono trovare al Marina Beach i giusti spazi ed i migliori servizi per trascorrere una indimenticabile “giornata di mare”.

Marina Beach è dotata di un’area dedicata interamente alle famiglie con figli. Offre servizi ed animazione per bambini ed è dotata di un’attrezzatissima area giochi con con castelli, scivoli, dondoli, ping-pong e calciobalilla per i più piccoli.

E per tenersi in forma c’è un’area sport pensata agli amanti del fitness. E’ dotata di due campi da beach volley e un’area per il beach tennis, il beach soccer, la pallanuoto, canoa e pedalò. Per riposarsi ci sono grandi lettoni bianchi con gazebo.

A completare le dotazioni di Marina Beach c’è la “Dog Beach”, lo spazio riservato a chi vuole trascorrere una giornata al mare in compagnia del proprio migliore amico a quattrozampe. E’ dotata di lettini con capannine e cabine e servizi igienici dedicati. Per tutti gli aggiornamenti seguici sulla nostra pagina facebook.