Cuntè Munfra’, ritorna con l’estate a Revigliasco

Dopo la forzata pausa a causa dell’emergenza sanitaria, ritorna con l’estate lo spettacolo dal vivo che trova una delle sue espressioni più popolari dell’incontro sul nostro territorio con la “Cunté Munfrà – dal Monferrato al mondo” per continuare il suo percorso attraverso le stagioni, i tempi e i momenti rituali.

E’ una rassegna che si è affermata per la sua unicità ed attenzione alla valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte: in tal senso è stata riconosciuta negli ultimi anni come il miglior progetto regionale.

Venerdì 24 luglio alle 21,30 a Revigliasco nella piazza Alfieri, grazie all’impegno Dell’amministrazione, andrà in scena “Canzoni al ratafià”, omaggio in musica, parole e immagini a Paolo Conte con le esecuzioni musicali del “Falso Trio” e le letture di Elena Romano e Fabio Fassio del Teatro degli Acerbi.

Un percorso a tappe tra i più famosi brani del geniale cantautore astigiano inframezzati a ricordi, citazioni, cenni biografici proposti dagli attori del Teatro degli Acerbi.

La voce di Stefano Zoanelli e i musicisti del Falso Trio propongono il loro ultimo progetto musicale in una veste insolita per il gruppo ma che calza a pennello in teatro, luogo della suggestione e della magia per eccellenza.

Ingresso gratuito, posti predisposti secondo la normativa COVID-19.

La rassegna è promossa dall’Unione Colli Divini – nel cuore del Monferrato e della casa degli alfieri /Archivio Teatralità Popolare ed è sostenuta dalla Regione Piemonte, dai Comuni ospitanti, dalla Fondazione CRT e dalla Fondazione CRAsti.

La direzione artistica di Cuntè Munfrà è di Massimo Barbero per l’Archivio Teatralità Popolare di casa degli alfieri, l’ideazione è di Luciano Nattino. Info: 339 2532921 – www.archivioteatralita.it

Il prossimo appuntamento sarà giovedì 6 agosto a Ferrere con lo spettacolo “La storia di Taborre e Maddalena” del raccontar mangiando con la compagnia pugliese Armamaxa ed il narratore Enrico Messina accompagnato dal vivo dal musicista Mirko Lodedo.