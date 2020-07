Crollo nella notte di un capannone a Montechiaro d’Asti, Vigili del Fuoco al lavoro

I Vigili del Fuoco di Asti sono intervenuti in Regione Reale a Montechiaro d’Asti in seguito di un crollo totale di un capannone di proprietà di un consorzio agrario.

Secondo gli operatori sul posto il crollo sarebbe stato causato da una tromba d’aria. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con diversi mezzi, in particolare un’Auto Pompa Serbatoio ed il cestello snorkel, ed hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e ad accertare l’agibilità delle parti rimaste in piedi.