Oggi, sabato 11 Luglio, nelle sale del piano nobile del Castello è stata inaugurata la mostra “Omaggio a Fellini: dal disegno al sogno”, con la direzione artistica di Cornelio Cerato; una serie di opere figurative (disegni, dipinti, statue) di diversi artisti contemporanei che si sono ispirati all’immaginario felliniano sia filmico che caricaturale.

Accolti dal padrone di casa, il sindaco Enrico Cavallero e dall’assessore alla cultura Laura Bianco, erano presenti al vernissage la nipote del regista, Federica Fabbri Fellini, l’onorevole Andrea Giaccone, il direttore dell’Atl Langhe Monferrato Roero, Mauro Carbone.

di 14 Galleria fotografica Inaugurazione Mostra Fellini Costigliole d'Asti









La mostra resterà aperta fino al 30 agosto con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 e alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Ingresso biglietti euro 8 intero, euro 5 ridotto per bambini sotto i sei anni e gli adulti dai 70 anni.

Stasera 11 luglio a ingresso gratuito, nel Parco del Castello, la proiezione del film documentario “Ricordando Fellini” di Francesca Fabbri Fellini, nipote e curatrice delle memorie del regista (presente alla proiezione).

Dal 12 luglio al 29 agosto nel parco del Castello, con la direzione artistica di Fabrizio Nastasi di IMAGO VFX, verranno riproposti con ingresso gratuito 4 film di Federico Fellini in edizione restaurata grazie al CSC Cineteca Nazionale e alla Cineteca di Bologna.

Tutte le proiezioni saranno a ingresso gratuito, con accesso su prenotazione obbligatoria: cell. 3392532921 oppure attraverso la piattaforma Eventbrite a questi link:

11.07 Ricordando Fellini

12.07 Giulietta degli spiriti

25.07 – 8 1/2

22.08 – La dolce vita

29.08 – Lo sceicco bianco

Inoltre, per il programma del teatro all’aperto nel Parco del Castello verranno recuperate le date rinviate della Mezza Stagione 2019.2020, realizzata dal Comune di Costigliole d’Asti e la direzione del Teatro degli Acerbi.

Il programma andrà dal 17 al 31 luglio con due spettacoli serali ed uno pomeridiano per bambini e famiglie.

Sono attive da oggi, 11 luglio, le prevendite a Costigliole d’Asti presso la Tabaccheria Borio Carlo.

Per i possessori degli abbonamenti e dei biglietti degli spettacoli da recuperare, sarà possibile usufruire di quelli già uso.

Info e prenotazioni (obbligatorie): 3392532921 – info@teatrodegliacerbi.it