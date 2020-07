Costigliole, anche Storie a Perdicollo di Faber Teater nel cartellone di Piemonte dal Vivo

Con la riapertura dei luoghi di spettacolo, bambini e famiglie possono finalmente tornare a godere dell’esperienza teatrale dal vivo, ricominciando dagli spettacoli programmati da Piemonte dal Vivo, che per l’estate si trasforma nel più grande palcoscenico del Piemonte.

Ancora dieci gli appuntamenti al Boschetto della Musica, nell’elegante cornice dei Giardini della Reggia di Venaria, dove ogni venerdì e sabato va in scena una proposta pensata per i gusti e le esigenze dei più piccoli.

Tra i titoli in programma, Klinke di Milo Scotton e Olivia Ferraris, Il giro del mondo in 80 giorni, dal celebre capolavoro di Jules Verne, e Va, va, va, van Beethoven, che racconta la vita del celebre compositore tedesco nell’anno in cui si celebrano i 250 anni dalla sua nascita.

Ancora, Nel nome del Dio web, produzione Casa Teatro Ragazzi e Giovani con Matthias Martelli, che porta i giovani spettatori a ragionare sulle contraddizioni di un mondo sempre connesso.

Spostandosi verso la provincia, troviamo Storie a Perdicollo di Faber Teater (il 26 luglio al Parco del Castello di Costigliole d’Asti), mentre il 1° agosto a Chivasso è in programma L’anatra, la morte e il tulipano, un duetto poetico e stralunato che si serve del linguaggio coreografico per narrare l’amicizia tra un’anatra e la morte.