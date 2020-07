Cosa fare nel fine settimana nell’Astigiano e dintorni…

Eccoci pronti per un nuovo fine settimana nell’Astigiano, per chi sceglie di godersi la bellezza e le opportunità del nostro territorio, invece di fuggire al mare o in montagna.

Continua anche questo week end la rassegna “Calosso c’è“, con spazio allo spettacolo. Si inizia nella serata di oggi, venerdì 31 luglio, con lo spettacolo del mentalista Mazz Mariano, per proseguire domani, sabato 1 agosto, con il Daniela Placci Trio nel magnifico parco del Castello (Nel BOX EVENTI tutte le info). Al via sabato anche la nuova mostra, “Magari…” presso la Biblioteca comunale.

Ancora appuntamenti anche a Cocconato, che propone la cena con il vignaiolo, a Cascina Rosengana con vini Bava, già sold out. Sabato e domenica saranno inoltre incentrati sul fascino e la bellezza delle moto Brough Superior. Per info consulta il nostro BOX EVENTI.

E’ la prima notte di agosto a Vinchio e si celebra con una serata gustosissima (Nel BOX EVENTI tutte le info). Prosegue a Costigliole d’Asti la mostra “Omaggio a Fellini” mentre a Govone, nel Castello, si inaugura sabato 1 agosto quella di Cinzia Ghigliano.

Per tutte le informazioni e per prenotare, trovate i dettagli nel nostro speciale Box Eventi, che finalmente torna ad essere ricco di proposte, e che potete consultare cliccando qui -> BOX EVENTI

Se tutto questo non vi basta, potete consultare anche la nostra rubrica speciale “Girovagando con ATnews”. Potete consultare le nostre idee per una gita fuori porta cliccando –> QUI.