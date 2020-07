Cosa fare nel fine settimana nell’Astigiano e dintorni…

Eccoci pronti per un nuovo fine settimana speciale nell’Astigiano.

Dalla serata di oggi, venerdì 24 luglio, fino a domenica, si ricomincia con i festeggiamenti patronali, adattandosi alle norme anticovid-19. Lo fa la Pro Loco di Belveglio & Friends, con tre serate speciali, con tanto di pub nel parco, Drive Vino e la festa dei volontari, per ritrovarsi insieme e condividere importanti momenti di spensieratezza, con un grazie speciale a chi si è prodigato durante l’emergenza (Nel BOX EVENTI tutte le info).

Si prosegue con un week end ricchissimo di proposte a Calosso: per gli amanti della fotografia sabato e domenica ci sarà una full immersion per catturare i segreti dei ritratti in vigna e delle foto panoramiche, con tanto di giro in elicottero, con il fotografo Franco Cappellari. Domenica tornano inoltre i pic nic nel parco del Castello, da prenotare entro oggi, venerdì 24 luglio (Nel BOX EVENTI tutte le info).

Ad Asti, sabato 25 luglio presso il NaturaSì di piazza Porta Torino, è organizzata una giornata dedicata agli infusi di the verde bio a marchio Lissa, per conoscere tutta la gamma di questa straordinaria bevanda non solo dissetante ma anche salutare. (Nel BOX EVENTI tutte le info).

E’ ancora un sabato speciale a Cocconato, che propone un appuntamento sportivo e la cena con il vignaiolo, entrambi abbinati a degustazioni. Per chi ama il movimento con la mountain bike (oppure vuole un aiuto con la pedalata assistita) c’è l’iniziativa di CoccoNut per scoprire la Riviera del Monferrato sulle due ruote. Dopo lo sport, ecco la cena all’Osteria della Pompa, per degustare i vini e i prodotti del territorio. Per info e prenotazioni consulta il nostro BOX EVENTI.

Domenica 26 luglio a Govone ritorna “Govone Smart Music”, con il plaid! Infatti, si potrà godere della bellezza del parco del Castello Reale e della musica del Duo di Violoncellisti Veronica Lapiccirella e Jacopo Di Tonno, adagiati sul prato nel parterre Nord. (Nel nostro BOX EVENTI tutte le info).

Per tutte le informazioni e per prenotare, trovate i dettagli nel nostro speciale Box Eventi, che finalmente torna ad essere ricco di proposte, e che potete consultare cliccando qui -> BOX EVENTI dove potrete trovare anche una ricca sezione dedicata ad appuntamenti infrasettimanali per il vostro benessere e la vostra salute (sezione Salute).

Se tutto questo non vi basta, per una gita fuori porta, potete consultare anche la nostra rubrica speciale “Girovagando con ATnews”, dove vi porteremo nella prossima tappa? Lo scoprirete domenica mattina.