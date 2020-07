Cosa fare nel fine settimana nell’Astigiano e dintorni…

Eccoci pronti per un fine settimana ricco di eventi nell’astigiano e dintorni… il tutto nel rispetto delle norme anticontagio. Attenti dunque alle indicazioni e alle prenotazioni che sono obbligatorie per poter partecipare in sicurezza.

Partiamo dal nord della provincia, dalla Riviera del Monferrato: Cocconato propone due eventi nella giornata di sabato 4 luglio. Nel pomeriggio ci si può avvicinare alla pittura con Joy Moore e degustare vini tra i filari di Bava, alla sera, godersi il tramonto dalla terrazza del Cannon d’Oro degustando vini Dezzani e specialità del territorio. Tutti e due gli eventi sono su prenotazione al tel.0141-600076 cocconatoufficioturistico@gmail.com

Ad Asti, sempre sabato, in piazza Porta Torino 14, al Negozio NaturaSì la giornata è dedicata alla storica azienda Isola BIO di Badia di Polesine specializzata nella produzione di bevande vegetali da oltre vent’anni. Ci spostiamo di poco, sempre in corso Torino ma al nuovo McDonald’s, con lo Scambio delle Figurine Estivo, che torna ad accendere gli animi di grandi e piccini dopo che, la proposta invernale, al Cardinal Massaia, fu travolta dai primi eventi legati al Covid-19. Maggiori dettagli nell’articolo o nel BOX EVENTI. Per info 3334012794.

Altre due proposte speciali ci portano rispettivamente a San Damiano d’Asti e a Calosso, ed entrambe sono da prenotare entro oggi, venerdì 3 luglio (info nel BOX EVENTI). A San Damiano d’Asti si scopre la bellezza del territorio con la ebike, degustando i prodotti tipici con ben quattro soste gastronomiche nel corso della giornata. A Calosso, la formula è del pic nic nel parco del Castello, con le borse preparate dai ristoranti locali.

Nel Roero, a Govone, in provincia di Cuneo, si può visitare il Castello Reale.

Ci spostiamo in settimana, con il Teatro degli Acerbi che ritorna in scena e lo fa al Palazzo Michelerio, ad Asti, mercoledì 8 luglio, dove alle 21,30 si potrà assistere a “Canzoni al ratafià”, omaggio a Paolo Conte.

