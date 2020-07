Cosa fare nel fine settimana nell’Astigiano…

Ecco un nuovo fine settimana con tante proposte nell’Astigiano, ecco la nostra selezione.

Si comincia questa sera, a Costigliole d’Asti, dove il parco del Castello ospita la prima delle serate della Mezza Stagione, a cura del Teatro degli Acerbi, che ritornano in scena con “Il cantiniere gentiluomo”. Sempre nel Castello di Costigliole, si può visitare la mostra su Federico Fellini, in occasione del centesimo anniversario della sua nascita. (Nel nostro BOX EVENTI tutte le info).

E’ un altro sabato di eventi a Cocconato, che nella serata di domani, 18 luglio, propone Sax & Wine sotto le stelle, per godersi a pieno musica e sorseggiare vini e distillati del territorio. Info e prenotazioni nel nostro BOX EVENTI.

Una domenica di sosta con i pic nic a Calosso, che però propone una giornata dedicata all’arte e all’artigianato locale in esposizione lungo le vie del paese e nei crotin (Nel nostro BOX EVENTI tutti i dettagli).

