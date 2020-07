Cosa fare nel fine settimana nell’Astigiano…

Siamo alle porte di un nuovo fine settimana, sono sempre di più le proposte che offre la provincia di Asti per ritornare alla normalità, con la massima attenzione al rispetto delle regole antiCovid-19. Ecco le nostre proposte.

Sarà un sabato ricco di eventi a Cocconato: sabato 11 luglio la Riviera del Monferrato si potrà scoprire con tre iniziative speciali. Per chi ama lo sport, alle 18 è in programma il primo appuntamento del progetto “CoccoNut”, per scoprire con la Mountain Bike i sentieri panoramici che si snodano intorno al bel Comune del Nord Astigiano. Nello stesso momento, per gli amanti dell’arte e del buon vino, secondo appuntamento, dopo il successo di quello di sabato scorso, con “Pittura in Vigna”, dove ci si può avvicinare alla pittura con Joy Moore e degustare vini tra i filari di Bava. Si può concludere la serata “A cena col vignaiolo” a Locanda Martelletti, con la cena a base di tipicità del territorio abbinata ai vini di Poggio Ridente. (Nel nostro BOX EVENTI tutte le info).

Ad Asti, sempre sabato, in piazza Porta Torino 14, al Negozio NaturaSì la giornata è dedicata alla presentazione della linea d’infusi da erbe officinali BeviNatura, linea di BIOlilium, realizzate con erbe coltivate tra Langhe e Monferrato. (Nel nostro BOX EVENTI tutte le info).

Due giorni memorabili vi attendono a Calosso, con la Cena Panoramica accompagnata dalla musica di Sonia De Castelli, in programma sabato sera, e domenica con la seconda giornata dedicata ai Pic Nic al Castello, su prenotazione. (Nel nostro BOX EVENTI tutte le info).

Da sabato 11 luglio a Costigliole d’Asti si alza il sipario della mostra “Ricordando Fellini” in occasione del centesimo anniversario della nascita del grande maestro Federico Fellini.

Per tutte le informazioni e per prenotare, trovate i dettagli nel nostro speciale Box Eventi, che finalmente torna ad essere ricco di proposte, e che potete consultare cliccando qui -> BOX EVENTI dove potrete trovare anche una ricca sezione dedicata ad appuntamenti infrasettimanali per il vostro benessere e la vostra salute (sezione Salute).

Se tutto questo non vi basta, per una gita fuori porta, potete consultare anche la nostra rubrica speciale “Girovagando con ATnews”, dove vi porteremo nella prossima tappa? Lo scoprirete domenica mattina.