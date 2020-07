Coronavirus e sicurezza: barriere nei taxi di Asti per separare autisti e clienti

Questa mattina, venerdì 10 luglio, in piazza Alfieri ad Asti i taxisti di Radio Taxi Asti 1585 alla presenza del vice sindaco Marcello Coppo, in qualità di assessore con delega alle Attività produttive, hanno illustrato la nuova paratia anti Covid-19.

Il dispositivo di protezione individuale è stato ideato e offerto dall’azienda canellese SGT Serigrafia di Tardito Marco che, con il supporto dell’astigiana Autocarrozzeria Caggiano di Caggiano Felice (ambedue associate a Confartigianato Asti), ha provveduto all’installazione – anch’essa gratuita – sui veicoli al fine di offrire ai clienti del radiotaxi un viaggio in totale sicurezza (prenotabile al numero +39 0141 1585) nel rispetto delle attuali disposizioni anti Covid-19.

Nel corso della presentazione i taxisti di Radio Taxi Asti 1585 hanno poi spiegato tutte le procedure messe in atto in questi mesi per fare fronte all’emergenza coronavirus.