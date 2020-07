“Controvento”, il nuovo singolo del cantautore astigiano Nero Music

“Andare controcorrente è da sempre stata una mia prerogativa, questo perché ho sempre cercato di pensare con la mia testa e di conseguenza mi ha reso diverso da tante persone. In Controvento esprimo l’importanza di essere diverso, in un mondo costernato dai giudizi, si dà ancora troppo valore alle differenze che siano sociali o estetiche e ci sono troppe persone che non si esprimono per paura di quello che possono dire gli altri. Questo è preoccupante e la canzone mi piacerebbe che diventasse un inno alla libertà e al non avere paura di essere sé stessi.”

“Le mie influenze musicali hanno da sempre avuto un ruolo da protagonista nei miei singoli, in questo caso per la schiettezza dei contenuti è stato essenziale Rino Gaetano oltre all’originalità che cerco di imprimere in ogni brano.”

Andrea Guida in arte Nero Music è un cantautore di Asti classe 1995. Il sogno di cantare si fa strada all’età di 15 anni dove inizia a scrivere testi. Più avanti l’influenza del rap italiano lo porta a scrivere rime e produrre basi hip hop iniziando a diventare un rapper e fondando nel 2015 un piccolo gruppo. Nel 2016 si iscrive da solista al concorso “Tour Music Fest” organizzato ogni anno da Mogol e riesce a classificarsi tra i primi 10 rappers in Italia con un brano autoprodotto. Da allora inizia un percorso che lo porta a curare il proprio personaggio dal look, nome e originalità musicale oltre che da un inquadramento vocale che lo porta sul pop e sul cantautorato con leggere sfumature rock. Nel 2019 nasce “Nero Music” cantante, autore di testi e compositore. “Il nome d’arte è nato grazie alla mia affinità con il colore nero associandolo ad un contesto musicale con la volontà di essere riconosciuti facilmente”. Alla fine del 2019 esce in tutti i digital stores con il suo primo brano “E’ Tempo” e nell’Aprile del 2020 è uscito con il suo singolo “Come I Cantanti” che ha raggiunto più di 4mila streams su Spotify. Il 24 Luglio 2020 è uscito “Controvento” il nuovo singolo che profuma d’estate.

A differenza dell’ultimo brano “Come I Cantanti” Nero fa un ulteriore salto di qualità professionale con il nuovo singolo “Controvento”, affidando la produzione musicale, come fatto in precedenza, ad Alberto Redoglia con cui viene fatto un arrangiamento mirato dalle sonorità pop incisive sfumate col rock. Ad aver partecipato al lavoro del nuovo brano troviamo Marcello Manzo (sax) e Francesco Iachello (batteria).

In questo singolo si evidenzia particolarmente la volontà del cantautore di esprimere l’importanza di essere sé stessi, sentendosi liberi di pensarla diversamente senza aver timore dei giudizi che, secondo l’artista, opprimono la nostra libertà.

Anche l’aspetto grafico gioca un ruolo molto importante nel progetto ideato dal cantautore, infatti c’è una continua attenzione ai dettagli di foto, videoclip musicali, merchandising e social media. Ad occuparsi di tutta la parte grafica c’è Gabriele Bosco, talentuoso fotografo e videomaker, a cui Nero fa molto riferimento. “Controvento” infatti avrà un videoclip ufficiale sul canale Youtube dell’artista, in uscita il 28 Luglio, dove si può trovare anche il nuovo progetto parallelo “Vivo Dal Vivo” ossia un format in cui viene eseguito un brano live in acustico ambientato in location originali ed uniche (dai locali a zone paesaggistiche urban)