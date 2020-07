Continuano i week end nei Parchi astigiani e nel Museo dei Fossili

Continuano gli appuntamenti estivi nei Parchi Astigiani e nel Museo dei Fossili. Ogni week-end di Agosto ci sarà la possibilità di fare un viaggio indietro nel tempo.

Con le guide del Parco si camminerà su un antico fondale marino, alla scoperta delle creature che lo abitavano, in una delle Riserve Naturali storiche della provincia di Asti.

Sono organizzate visite in uno dei geositi più evocativi che la Provincia di Asti, camminando letteralmente su un “letto” di conchiglie fossili mentre ci si avvicina ad un affioramento di sabbie gialle Plioceniche Astigiane.

Sono possibili visite al Museo Paleontologico nel Palazzo del Michelerio, centro ideale della fittissima rete geopaleontologica che costituisce un bene unico ed inimitabile per il nostro Territorio.

Sabato 8, 15, 29 e domenica 2 e 23 sono i giorni destinati alle escursioni e alle visite guidate. Ogni giornata ha un programma specifico. Per tutta la durata dell’escursione è obbligatoria la mascherina e rispettare le distanze di sicurezza (protocollo anticontagio Federparchi). Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie) chiamare la Guida Ambientale Escursionistica Federico Imbriano al numero 340/3506539 o via mail enteparchi@parchiastigiani.it. Il costo dell’attività (pranzo escluso): 10 € adulti e 6 € ragazzi sino a 14 anni.

Nei restanti Sabati e Domeniche del mese (1-9-16-22-30) sarà possibile visitare il museo Paleontologico su prenotazione dalle 11,00 alle 18,00, con visita guidata o in autonomia. Il Museo offre visite in sicurezza è possibile, quindi, una fruizione controllata delle sale. Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie) chiamare la Guida Ambientale Escursionistica Federico Imbriano al numero 340/3506539.