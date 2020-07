Continua il corso per giovani amministratori del progetto della Provincia di Asti “Decido io!”

Sta proseguendo il progetto finanziato dalla Regione Piemonte “Decido io!” che prevede l’attività di formazione rivolta ai giovani amministratori della provincia di Asti di età inferiore ai 35 anni o di nuova nomina. Il progetto, coordinato dall’Ufficio Politiche Giovanili della Provincia di Asti con la collaborazione di ANCI Piemonte, era stato interrotto per diversi mesi causa emergenza Covid-19.

Si sono già tenuti alcuni corsi di formazione online tra cui il 15 giugno la lezione del Dott. Andrea Genova sulle Politiche Giovanili e giovedì 9 luglio il corso sui Fondi Europei a cura della Dott.ssa Elena Ciarlo, quest’ultimo a Villa Badoglio.

“Un incontro molto interessante che ha permesso di conoscere molti aspetti della gestione europea e dei relativi fondi “– sottolinea la consigliere provinciale Angelica Corino, una delle corsiste che nell’ultima lezione ha portato i saluti del Presidente della Provincia Paolo Lanfranco.

Infine, per cercare di ottemperare alla filosofia del progetto, quella appunto della formazione agli amministratori e conseguentemente la reciproca conoscenza facendoli lavorare in rete, l’Ufficio Politiche Giovanili ha ideato il concorso “Il mio territorio” e riservato agli iscritti del corso, affinchè gli stessi proponessero ai loro colleghi le bellezze e le caratteristiche del loro comune attraverso un viaggio studio/escursione.

Le migliori proposte con formazione, valutate dal Direttore dell’ Ente Turismo “Langhe, Monferrato e Roero” Dott. Mauro Carbone, verranno realizzate e finanziate dal progetto.

“Una grande opportunità per i nostri giovani – aggiunge il Presidente della Provincia di Asti Paolo Lanfranco – un’occasione unica attraverso la quale i giovani amministratori avranno modo di dettagliare e presentare il loro paese mettendo la loro passione e ricercando luoghi del loro comune degni di osservazione”.

“Le nove proposte pervenute sono tutte molto interessanti – sottolinea il dott. Carbone – e questo a riprova che ogni amministratore tiene al proprio territorio e vuole valorizzarlo al meglio”.

I risultati del concorso in cui verrà svolta la formazione sono:

– 28 luglio 2020 – lezione su “Eventi turistici: perché, per chi, per quali obiettivi si organizzano” presso i Comuni di Mombaldone/Roccaverano;

– 10 settembre 2020 – lezione su “Come si favorisce l’evoluzione da prodotto tipico a prodotto turistico” presso i Comuni di Refrancore/Castello d’Annone/Cerro Tanaro e Rocchetta Tanaro;

– 17 settembre 2020 – lezione su “Accessibilità fisica e culturale: il ruolo degli Enti Locali” presso i Comuni di S. Damiano/Tigliole/Revigliasco/Celle Enomondo/Cisterna.

“Un risultato molto interessante e partecipato, nonostante l’interruzione della pandemia – sottolinea il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili Marco Lovisolo – sono stato il primo a sottolineare l’importanza di presentare il proprio territorio ai giovani amministratori durante le giornate di formazione a Nizza Monferrato per trasmettere loro tutta la mia passione nello svolgere questo ruolo delicato ed importante per la mia gente e il mio territorio”.

Ora, saranno gli stessi amministratori che dovranno, superato il periodo difficile al quale siamo stati tutti interessati e che ci ha costretti a stare isolati, far conoscere il loro comune ai loro colleghi di lavoro e creare sinergie che potranno essere messe in campo per futuri progetti partecipando attivamente alle giornate studio/escursioni da loro proposte.

“Siamo sicuri – termina il Presidente della Provincia di Asti Paolo Lanfranco – che il progetto servirà a restituire un territorio più coeso e ricco di valore aggiunto e grazie alla formazione dedicata agli amministratori astigiani, gli stessi hanno appreso nozioni utili alla loro crescita politica e professionale”.

Il progetto proseguirà con diverse lezioni online su argomenti scelti dagli stessi partecipanti: ambiente, turismo, bilancio, territorio, sport e un ulteriore aggiornamento sui fondi europei dopo la nuova programmazione europea.

Nella foto: corsisti durante la formazione realizzata a Nizza Monferrato nel mese di febbraio 2020