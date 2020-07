Consegnato il sigillo della Città di Asti a Stefano, il giovane che ha salvato la donna sul ponte di Tanaro

Nella notte tra sabato e domenica, Stefano, un coraggioso ragazzo con prontezza di riflessi ha salvato una giovane che voleva buttarsi dal ponte di corso Savona.

Il Sindaco di Asti e gli Assessori Comunali lo hanno ricevuto oggi pomeriggio, martedì 28 luglio, in Municipio per ringraziarlo ufficialmente per il gesto compiuto e per consegnarli il sigillo della Città di Asti.

“Grazie al sindaco e a tutta la giunta” le semplici parole di Stefano, particolarmente commosso nel ricordare quanto avvenuto quella sera. “Per me la cosa più importante è che ora la signora stia bene, ho fatto una cosa che penso chiunque avrebbe fatto se si fosse trovato nella stessa situazione. Grazie anche a chi si è fermato e mi ha aiutato.”