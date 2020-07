Con l’assemblea dei soci al Castello di Monticello ripresa l’attività dell’Associazione Valorizzazione Roero

Dopo la sospensione delle riunioni dovuta alla pandemia del COVID-19, i soci dell’Associazione Valorizzazione Roero hanno tenuto la loro assemblea annuale nella stupenda, e ormai solita, location del castello dei conti Roero a Monticello d’Alba, ospiti della contessa Elisa, che del Roero è ambasciatrice.

La riunione, condotta dal presidente Giacomo Badellino e dal vicepresidente Valerio Rosa, ha visto la partecipazione di numerosi sindaci del Roero, guidati dal presidente Silvio Artusio Comba, e di diverse personalità che, a vario titolo, si occupano del territorio della sinistra Tanaro, tra cui il Direttore Sito Unesco, nonchè Presidente Onorario dell’Associazione Valorizzazione Roero, Roberto Cerrato; il presidente e il direttore dell’Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero, Luigi Barbero e Mauro Carbone; il vice sindaco di Bra, Biagio Conterno; il Gran Maestro dei Cavalieri del Roero, Carlo Rista; il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, Alberto Sinigaglia; il senatore Marco Perosino.

All’ordine del giorno, oltre all’approvazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020, c’era l’attività dell’associazione. Nel corso del dibattito sono emerse alcuni interessanti novità:

1) Creazione di un tavolo di lavoro permanente tra associazione a ATL.

2) La proposta del presidente Sinigaglia di un maggiore coinvolgimento dei giornalisti nel pubblicizzare il territorio.

3) L’adesione del comune di Bra all’associazione.

4) La nomina di Roberto Cerrato a coordinatore delle varie attività per i prossimi tre anni.

Nell’intervento del Presidente dell’Ente Turismo Langhe-Roero e Monferrato Luigi Barbero è emersa la volontà di creare un tavolo permanente per il Roero al fine di consentire di organizzare al meglio e in forma condivisa la promozione del nostro territorio.

Un impegno che è stato molto apprezzato da tutti i partecipanti, amministratori e sindaci roerini.

Al termine della riunione, ripresa dall’emittente LRM WebTV (Langhe Roero Monferrato), un momento conviviale presso il Ristorante del Castello ha concluso la bella e proficua assemblea 2020 con la quale è stata instaurata una importante collaborazione per il futuro.