Con il taglio del nastro di “Filtri” e “Quattro sguardi sull’arte” parte ufficialmente “Calosso c’è”

Taglio del nastro per le mostre ospitate a Calosso dal Palazzo Comunale di Calosso e la Biblioteca che da domani, domenica 5 luglio, saranno visitabili in occasione degli eventi legati a “Calosso C’è”, che hanno preso ufficialmente il via.

Sulla terrazza del Comune con vista sui meravigliosi vigneti Patrimonio dell’Umanità Unesco, il sindaco Pier Francesco Migliardi, insieme al direttore della Biblioteca Carlo Milordini hanno dato il benvenuto ai presenti mentre la curatrice Nevena Molteni ha presentato gli artisti: così sono state inaugurate ufficialmente le mostre “Filtri”, con le opere di Chiara Cirio, giovane artista di Costigliole d’Asti, che ha incentrato il suo lavoro esposto con opere sulle gestualità del segno, e “Quattro sguardi sull’arte” con opere dei nicesi Dedo Roggero Fossati, Gian Carlo Ferraris e Bea Roggero Fossati e di Massimo Ricci, di San Marzano Oliveto.

“Questo è il primo atto di “Calosso C’è” – è il commento di Migliardi – Come comune e tutte le associazioni del paese abbiamo un programma ambizioso, ricco di eventi fino a fine agosto. Tutto il paese sarà impegnato per quasi due mesi, si tratta di uno sforzo importante per un Comune di 1200 persone, ma speriamo che le iniziative possano piacere al grande pubblico.” Riferendosi alle mostre, ha sottolineato come queste siano coerenti con il contesto dei Paesaggi Vitivinicoli: le opere degli artisti e i vigneti sono infatti espressione di arte e del rapporto tra l’uomo e la natura.

Le mostre sono organizzate dalla Biblioteca. Carlo Milordini, direttore, ha ringraziato tutti i volontari “che si sono dati molto da fare“.

“Filtri” è ospitata dalla Biblioteca, in Via San Martino, e sarà visitabile fino al 31 luglio, mentre “Quattro sguardi sull’arte” sarà visitabile fino al 23 agosto, nel Palazzo Comunale di via Roma 11, il sabato dalle 18 alle 24, la domenica dalle 10 alle 20, oppure su appuntamento al 349.5529445.