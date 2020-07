Cocconato, bando per 3 posti per persone disoccupate over 58

L’Amministrazione comunale di Cocconato ha aperto un Bando per le persone Over 58 disoccupate: selezione per cantiere di lavoro per la copertura di 2 posti come addetti aree verdi e n.1 come addetto sportello Ufficio turistico e manifestazioni.

Gli interessati alla partecipazione al progetto per “addetto all’ufficio turistico e manifestazioni ” e “addetti aree verdi” sono pregati di presentarsi, con documento di riconoscimento valido e muniti di domanda compilata e sottoscrittascaricabile dal sito del comune (click qui) e consegnarla presso gli Uffici del Comune di Cocconato in Cortile del Collegio n. 3 a Cocconato.

La scadenza dell’avviso di selezione è fissata per sabato 14 agosto entro le ore 14,00.

Le domande potranno essere presentate, previo appuntamento, nei gioni dal lunedì al sabato e nell’orario dalle ore 08,00 alle ore 14,00, a partire dal giorno 30 luglio 2020.

Scarica l’avviso completo.