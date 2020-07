Clan, argilla e dobloni: al “Green campus Bimbisvegli” di Serravalle d’Asti la preistoria si impara giocando nei boschi

Riceviamo e pubblichiamo.

———————————————————————————————————————————–

Oggi primo giorno di “green campus bimbisvegli”

Prima settimana : la preistoria, il cammino della vita e dell’evoluzione, dalle prime cellule non differenziate ai clan chiusi alle articolazioni dei rapporti esogamici.

Gli obiettivi della creazione dei gruppi e della vita di relazione, pur divisi in clan distanziati, diventano l’ambientazione che rende più sopportabili alcune prescrizioni di distanziamento anche all’aperto (stiamo in squadre divise perché in periodo di Homo abilis i clan erano endogamici e chiusi).

Dopo che il maestro Giampiero (finalmente abbigliato da “maestro serio in giacca, cravatta, paglietta, pipa ed occhialini) ha sviluppato la sua lezione teorica con l’ausilio di Balugh e Baluga: uomo e donna primitivi che hanno interpretato dal vivo tutto il loro percorso evolutivo, le squadre si sono incamminate ad esplorare il territorio, con carte topografiche parziali. Ai clan il compito di completare con il massimo dettaglio possibile il rilievo topografico dei sentieri.

Sulle carte, essi hanno trovato alcuni luoghi da raggiungere, dove hanno trovato materiale naturale adatto a sperimentare la capacità filtrante della sabbia (costruendo un filtro meccanico) e la plasticità dell’argilla realizzando totem e spiriti dei boschi posizionati sui tronchi dei boschi.

Ad ogni prova superata i clan ricevevano dal loro caposquadra accompagnatore dei dobloncini quadrati azzurri per l’acqua, verdi e rettangolari per le prove di terra.

Ciascuno di questi dobloni di carta riportava un vocabolo in inglese (nomi o verbi o aggettivi legati all’acqua o alla terra e ad attività connesse).

Quando ciascun clan raggiungeva la postazione dello sciaman , insieme a lui e grazie alle parole in questa lingua straniera, insieme sviluppavano una scena recitata … la nascita della comunicazione linguistica!

Anche il pranzo è diventato così un avventuroso pic-nic di clan a metà gioco ed inserito nel gioco.

Alle 16 tutti al prato dei nani per conteggiare i dobloni … chi ne avrà di più?

Ma ecco che ci si pone un nuovo quesito…

I dobloni rettangolari in realtà vanno raggruppati 3 a 3 perché ciascuno è 1/3. Quelli quadrati invece, messi 4/4 costruiscono un doblone intero .

Così tutti i clan si cimentano in calcoli frazionali, elementari e semplicissimi per ragazzino di quarta e quinta elementare, ma piuttosto precoci anche se chiari e tattili e sperimentali per i più piccoli.

Giampiero Monaca