Cavallo con calesse cade in una scarpata, salvato dai Vigili del Fuoco di Asti

Importante intervento nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 5 luglio, dei Vigili del fuoco di Asti.

Una squadra del Comando di Asti è intervenuta alle 19.50 per soccorso animale: un cavallo con calesse era scivolato in una scarpata a Villa San secondo in via santa Rita.

Grazie all’intervento di APS e gru il cavallo è stato liberato dal calesse e issato a bordo strada con la gru ed è stato affidato alle cure del veterinario dell’ASL.

Nessun problema per il conducente del calesse, rimasto illeso.