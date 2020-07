Castiglione Tinella invita alla “Gustosa camminata d’estate”

Si chiama “Gustosa camminata d’estate” ed è l’evento che l’Associazione Contessa di Castiglione organizza insieme a Comune e Bottega del vino Moscato per celebrare l’estate, ma l’appuntamento rappresenta anche per il nuovo direttivo del sodalizio una nuova stagione di attività dopo il periodo di stop che ci ha coinvolti tutti.

L’invito è quindi di ritrovarsi a Castiglione Tinella domenica 26 luglio alle ore 17 in piazza XX Settembre, dove mezz’ora dopo si parte per una camminata di circa 5 Km che si svolge sul sentiero verde e che attraversa anche il Bosco delle Badie, percorrendo il territorio che ospita il parco “Versi in Vigna” fino ad arrivare al punto panoramico “Crava” dove si potranno gustare le specialità di “Quei due food” ed anche i piatti dell’Osteria Verderame insieme ai vini dei produttori castiglionesi. Sul posto è prevista anche animazione musicale e intrattenimento per i bambini, per passare insieme una serata immersi in uno splendido paesaggio, seguendo le regole del distanziamento. Si consiglia di calzare scarpe comode e chi vuole può portarsi una coperta. Il costo di partecipazione è di 15 euro. E’ necessaria la prenotazione ai numeri telefonici: 340.1910930 e 335.7104587.