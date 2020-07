Castello d’Annone, premiata Daniela Bussolino con il Trofeo Artista dell’Anno 2020

L’artista Annonese Daniela Bussolino é stata premiata al “Trofeo Artista dell’Anno 2020”, Conferimento Critico Europeo per le Arti Visive a Cesenatico (FC).

L’appuntamento si è tenuto presso l’Hotel Miramare, dove sono stati premiati gli artisti e le loro opere sia fisicamente che in videoesposizione, evento in collegamento tramite la diretta Facebook, oltre che in Italia ed in Europa, anche in Brasile, Bolivia ed Australia.

L’Artista Astigiana è stata insignita del Premio “Artista dell’Anno” ricevendo una coppa con targa dedicata, una critica d’arte dalla Commissione Artistica e un Diploma d’Arte.

La premiazione é proseguita con i vari interventi dei componenti di commissione: Maria Rosaria Belgiovine, critico e curatrice eventi, Sergio Mazzoni, imprenditore e collezionista, Giorgio Bolla, scrittore poeta e critico d’arte, Rosanna Chetta, laureanda in scienze dei beni culturali, Elena Cicchetti, associazione Culturale Arte in The World e Gaia Morara, assessore al turismo di Cesenatico, in rappresentanza del Comune.

Al termine dell’evento, le opere sono state esposte nelle sale dell’Hotel Miramare nel quale saranno visitabili fino al 30 agosto.

A causa della pandemia, la mostra che era stata organizzata nel mese di maggio nel Salone Comunale di Castello di Annone é stata rinviata. L’Amministrazione spera di poterla riprogrammare quanto prima, in sicurezza, in modo di poter ammirare le opere della concittadina che, nel frattempo, si dedicherà con le sue opere ad aste, mostre collettive e concorsi.