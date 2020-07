Castell’Alfero, concorso per un posto da “operaio conduttore di Macchine Operatrici Complesse”

Il comune di Castel’Alfero ha indetto un concorso per la copertura di un posto di “operaio specializzato conduttore di M.O.C. (Macchine Operatrici Complesse)”, categoria B – posizione economica B3 con contratto a tempo pieno e indeterminato (36 ore),

La scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata al 27 luglio alle 12.

Il bando è scaricabile dal sito del Comune di Castell’Alfero dall’Albo pretorio, alla voce “Amministrazione Trasparente” e sulla home page del Comune, sotto la voce “Notizie” (vedi QUI).

Le prove d’esame consisteranno in una prova pratica ed una prova orale. La prova pratica si terrà a partire

dal 3 agosto alle 9. La data della prova orale verrà pubblicata sul sito del Comune di Castell’Alfero e comunicata telefonicamente.

La prova pratica potrà consistere, a discrezione della Commissione, in capacità di conduzione escavatore e trattore con trincia e spandisabbia; nozioni di uso e manutenzione delle principali macchine e attrezzi per il giardinaggio.

La prova orale consisterà in un colloquio sul D.Lgs. 81/2008 (principi in materia di sicurezza sul lavoro) e nozioni sulla prova pratica. La prova orale sarà pubblica e si svolgerà in un’aula idonea ad assicurare la partecipazione del

pubblico. Il tempo per lo svolgimento di ciascuna delle prove d’esame è fissato, dalla Commissione, in base al tipo ed alla natura della prova stessa.

Per informazioni: Comune di Castell’Alfero, piazza Castello n. 2, 14033, tel. 0141-406614 – fax 0141-406606, PEC: castellalfero@cert.ruparpiemonte.it – e-mail: segreteria@comune.castellalfero.at.it. dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.