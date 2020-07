Canelli, riaperto il reparto di Fisioterapia

Oggi, mercoledì 22 luglio, dopo un lungo periodo di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ha riaperto il reparto di Fisioterapia presso l’edificio che ospita la Casa di Riposo Comunale “Giulio e Rachele Bosca”.

Grazie ad uno stretto rapporto di collaborazione tra il Comune di Canelli e l’ASL AT presieduta dal Direttore di Distretto Dr. Antonio Parisi, si è potuto in questi giorni verificare congiuntamente i protocolli di sicurezza al fine di garantire la tutela della salute degli ospiti delle Casa di Riposo e dei pazienti che si recano nei locali concessi in uso all’ASL per dialisi, fisioterapia e logopedia.

“L’Amministrazione Comunale ringrazia pertanto l’ASL e il personale della Casa di Riposo diretto dalla Dott.ssa Simona Ameglio e coordinato Ana Vasile nonché il Direttore Sanitario la Dott.ssa Mariapia Montanaro, per aver permesso in tempi così rapidi la ripresa di un servizio sanitario così essenziale per i cittadini.

Certamente l’Amministrazione continuerà a vigilare sul corretto funzionamento di tutti i servizi sanitari presenti nella Città di Canelli, ivi compresi quelli ubicati alla Casa della Salute” conclude la nota del Comune di Canelli.

Nella foto il Sindaco Paolo Lanzavecchia, il Vice Sindaco Paolo Gandolfo e la Coordinatrice della Casa di Riposo Ana Vasile.