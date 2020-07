Canelli domenica ospita il mercato torinese della Crocetta

Domenica 5 luglio 2020 dalle 9 del alle 19.00 Canelli ospiterà il prestigioso mercato torinese della Crocetta.

“Crocetta più in tour” porterà nelle piazze del centro storico di Canelli banchi di qualità di abbigliamento, calzature, pelletteria, arredo per la casa ed altri articoli.

Il paese avrebbe voluto ospitare l’Associazione “Crocetta più” per la Festa di Primavera, ma a causa dell’emergenza Covid-19 si è dovuto aspettare fino ad ora. Si riparte, quindi, dal commercio e dalle eccellenze piemontesi sperando che possa essere un’occasione per chi arriva da fuori e per i canellesi di trascorrere una giornata nella città, scoprendo tutte le particolarità che Canelli offre.