Canelli, chiusura estiva dello sportello dell’Agenzia delle Entrate

Riceviamo e pubblichiamo.

“Con comunicazione del 14 luglio da parte dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Asti l’Amministrazione Comunale ha appreso la chiusura dello Sportello di Canelli dalla data odierna al 31 agosto 2020.

Il sottoscritto Sindaco, pur comprendendo le motivazioni derivanti da esigenze organizzative inerenti il periodo di ferie e dalle normative attuative del cosiddetto L.A.E.M. nonché la possibilità di usufruire di servizi telematici, ritiene che una chiusura così prolungata oltre a causare disagi notevoli agli utenti sia in violazione della convenzione stipulata in data 11 febbraio 2020 con l’Agenzia delle Entrate, accordo che prevede tra le varie condizioni l’aumento di apertura dello sportello nel periodo dei flussi stagionali lavorativi.

Come noto l’ufficio di Canelli serve un bacino di utenza che non coinvolge solo quello del mio territorio, ma che si estende in tutta la Valle Belbo e parte della Valle Bormida, connotate tra l’altro da ampi insediamenti produttivi.

La prolungata chiusura dello sportello, in un periodo che si va ad approssimarsi a quello della vendemmia, con il connesso “problema” del rilascio dei codici fiscali ai lavoratori stagionali provenienti dall’estero, non potrà che causare, come già evidenziato, un gravissimo disservizio agli utenti.

Mi auguro pertanto che la Direzione Ragionale possa supportare l’Ufficio Provinciale, al fine di modificare la prolungata chiusura dello sportello, non potendo i cittadini sopportare un tale disagio.”

Paolo Lanzavecchia

Sindaco di Canelli