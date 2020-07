Bodyscanner nelle RSA Orpea di Asti e Nizza Monferrato

La tutela della salute nelle residenze socio sanitarie assistenziali è un tema caldo post Covid-19. Mentre le disposizioni regionali definiscono le linee guida per ricoveri e assistenza, c’è chi si attrezza per una Fase 3 che possa garantire ancora maggiore sicurezza a ospiti, famiglie e lavoratori.

E’ il caso di Orpea Italia, divisione italiana del Gruppo francese Orpea, attore mondiale nell’assistenza socio-sanitaria e nella cura delle persone fragili, che ha installato nelle sue strutture per anziani e nelle sue cliniche di riabilitazione fisica e psichiatrica un sistema di bodyscanner.

Della tecnologia di sicurezza si sono dotate anche le residenze Orpea dell’astigiano: Casa Mia Asti sita in Località Canova e Casa Mia Rosbella di Nizza Monferrato.

Si tratta di un sistema automatizzato per il controllo degli accessi con rilevazione della temperatura corporea e di eventuale mancanza di mascherina, dotato di allarme acustico e visivo per temperature superiori a 37,5° C con una precisione di rilevazione di +/-0.3 °C.

Uno strumento che rende più ancora più accurato e preciso il sistema di controllo degli accessi e che si aggiunge alle numerose misure adottate dalle residenze in stretta ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute e delle Aziende Sanitarie Locali.