Asti, una raccolta fondi per sostenere le cure di Chiara dopo l’incidente in piscina a Tigliole

Una settimana fa, in una tranquilla domenica passata in piscina insieme ai suoi amici e al suo fidanzato Andrea a Chiara in un istante è cambiata la vita. Un tuffo sbagliato, l’impatto con l’acqua e forse la posizione scorretta hanno causato alla ragazza la rottura delle vertebre “c5 e c6” con lesioni gravi al midollo spinale causadole una paralisi istantanea.

Dopo i primi secondi in cui i presenti hanno pensato ad uno scherzo, Chiara, rimasta a pancia in giù, è stata subito soccorsa dalle persone presenti e hanno subito chiamato il 118.Arrivata sul luogo l’ambulanza, poi l’elisoccorso è stata trasportata all’ospedale di Alessandria dove ora è ricoverata in prognosi riservata.

Dopo una prima operazione, tac e risonanze Andrea e le persone che più amano Chiara hanno pensato di avviare sul web una raccolta fondi per aiutare la famiglia a sostenere le spese per la riabilitazione neuromotoria che l’attende.

Il pensiero va a questa ragazza, cosciente dell’accaduto, che non ha perso il sorriso e che non si da per vinta e insieme ad Andrea e alla sua famiglia vuole fare di tutto per riprendersi la sua vita e lottare perché ciò accada.

Ecco il messaggio di Andrea sul sito della raccolta fondi.

“SALTI DI GIOIA PER CHIARA !!

Ciao a tutti,mi chiamo Andrea e ho 23 anni,lavoro in un negozio di abbigliamento come addetto alle vendite.

Sono felicemente innamorato della mia fidanzata Chiara che è una carica di gioia ed entusiasmo per tutte le persone che la circondano, per me in primis.E’ per lei che chiedo il vostro aiuto e supporto, visto che a causa di un assurdo incidente rischia la paralisi.

Domenica 28/06/2020, durante un pomeriggio in piscina con famiglia e amici Chiara si immerge in acqua restando drammaticamente bloccata.Quello che credevamo fosse un momento goliardico è stata in realtà una vera e propria tragedia: Chiara dopo un apparente colpo di frusta resta paralizzata a testa in giù sott’acqua.

Grazie all’immediato arrivo dei soccorsi Chiara viene trasportata presso l’ospedale dove è stata è stata operata d’urgenza per la frattura scomposta delle vertebre “c5 e c6” con lesioni gravi al midollo spinale.

Attualmente Chiara è ricoverata in rianimazione in condizioni critiche e nei giorni a seguire dovrà affrontare una dura riabilitazione Neuro-Motoria,nella speranza che possa tornare “a fare salti di gioia insieme a noi tutti”.

Questa raccolta fondi si pone l’obbiettivo di riuscire a sostenere i costi per poter garantire a Chiara le migliori cure riabilitative.Con estrema gratitudine confido nel buon cuore di tutti quelli che contribuiranno alla nostra causa.

GRAZIE DI CUORE A TUTTI!!”

Andrea

Qui potrete aiutare concretamente Chiara: https://www.gofundme.com/f/ sosteniamo-chiara