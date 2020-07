Malviventi in azione questa notte alle 4.30 circa.

Dopo aver rubato una Ford fiesta la usavano come ariete per entrare nella BancaCassa di Risparmio di Asti di corso Savona. L’impatto causava l’attivazione dell’impianto nebbiogeno che metteva in fuga gli autori.

Nulla è stato asportato. I Carabinieri di Asti stanno procedendo con i rilievi e le indagini.