Asti, ritiro referti online: una procedura facile e veloce per consultare i risultati da casa

In un’ottica di semplificazione ed agevolazione dei servizi al cittadino è attivo il servizio di ritiro Referti on Line, ROL, che, garantendo l’assoluta privacy dell’utente, consente di visionare direttamente da casa gli esiti dei propri esami.

Da oggi il servizio è stato reso ancora più fluido: non sarà, infatti, più necessario avere alcuna credenziale di livello 2 (quali SPID, CIE, TS-CNS), ma sarà sufficiente inserire codice fiscale, numero di tessera sanitaria e codice identificativo del referto.

La procedura è snella ed accessibile. All’atto dell’accettazione o prenotazione delle analisi verrà domandato all’utente quale modalità di ritiro preferisca e, qualora si scelga la modalità on line, verrà inserito in calce alla cedola di ritiro referti il “codice identificativo del referto” che svolgerà, a tutti gli effetti, il ruolo di PIN personale con cui poi accedere al portale “Sistema Piemonte”, “Ritiro Referti on Line”.

A questo punto basterà effettuare l’accesso all’indirizzo web http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/798-ritiro-referti o digitando sul motore di ricerca “Sistema Piemonte Ritiro Referti on Line” per essere rimandati sulla pagina di accesso in cui inserire le credenziali.

Il servizio è sin da ora attivo, in questa prima fase limitatamente al ritiro analisi di laboratorio, in attesa della prossima che permetterà di usufruirne anche per le restanti tipologie di esami.

Si invitano, pertanto, i cittadini ad avvalersene quando possibile, anche e soprattutto al fine di ridurre il flusso di utenza in accesso ai locali del nosocomio quale misura precauzionale in vista del contenimento del rischio di contagio da CoVID-19.