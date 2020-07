Asti, riprende il Consiglio Provinciale in presenza

Il presidente della Provincia Paolo Lanfranco convoca, per giovedì 2 luglio alle ore 12, la prima seduta in presenza del Consiglio Provinciale.

Durante l’emergenza da Covid_19 le riunioni si erano tenute in videconferenza. La seduta di giovedì si terrà nel Salone Consiliare del Palazzo della Provincia per permettere il distanziamento sociale dei Consiglieri.

L’ordine del giorno comprende i seguenti argomenti:

– Comunicazioni del Presidente;

– Proposta di deliberazione ad oggetto: “Rendiconto della gestione 2019 – Approvazione”;

– Proposta di deliberazione ad oggetto: “Documenti previsionali 20/22 – Variazione di bilancio n. 4”;

– Proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione integrazione accordo convenzionale approvato con DCP n. 9 del 13/02/2020 per l’utilizzo di personale del servizio di polizia stradale provinciale per la gestione del processo di accertamento delle infrazione stradali CDS sul territorio dell’Unione dei Comuni Colli del Monferrato – Integrazione”;

– Proposta di deliberazione ad oggetto: “Convenzione relativa allo svolgimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante della Provincia di Asti per il Comune di San Martino Alfieri”;

– Proposta di deliberazione ad oggetto:”SP 27 Castello d’Annone – Nizza Monferrato – Realizzazione nuove corsi di immissione e decelerazione fronte nuovo stabilimento F.lli Saclà SpA ubicato in Comune di Castello d’Annone, permuta di area provinciale con porzione di area comunale, modifica muro di recinzione stabilimento e definizione delle competenze in ordine alla manutenzione. Approvazione bozza accordo convenzionato”;

– Proposta di deliberazione ad oggetto: “Affidamenti lavori pubblici terzo trimestre 2020: Atto di indirizzo”;

– Proposta di deliberazione ad oggetto: “Regolamento per la disciplina delle gare di appalto per i lavori pubblici, i servizi e le forniture – Approvazione”;

– Proposta di deliberazione ad oggetto: “Art. 96 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Riduzione degli organismi collegiali – Individuazione degli organismi collegiali istituiti dal Consiglio provinciale ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Amministrazione – Ricostituzione”;

– Proposta di ordine del giorno ad oggetto: “Progettiamo il rilancio. Il contributo delle Province per la ripresa del Paese”;

– Proposta di ordine del giorno ad oggetto: “Presidio ospedaliero della Valle Belbo”;

– Proposta di ordine del giorno ad oggetto: “Casa della Salute di Villanova d’Asti”.