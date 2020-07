Asti, ricevuto in Municipio il direttore dell’Agenzia delle Entrate

Questa mattina il Sindaco Maurizio Rasero ha ricevuto in Municipio il dott. Gerardo Ambrosino, direttore dell’Agenzia delle Entrate di Asti.

Il Sindaco, nel corso dell’incontro, si è confrontato col Direttore in merito alle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini dovute alle lunghe code che si formano all’ingresso dell’agenzia delle entrate da parte degli utenti che devono usufruire dei servizi offerti dall’agenzia stessa.

Per questa ragione il dott. Ambrosino ha proposto all’Amministrazione di perimetrare temporaneamente l’area antistante all’ingresso dell’agenzia, attualmente occupata da stalli blu, per consentirne l’utilizzo ai soli utenti al fine di disciplinare al meglio la formazione delle code, nel rispetto della normativa anti covid.

Il Primo Cittadino nel ringraziare il dott. Ambrosino per la disponibilità e la fattiva collaborazione, al termine dell’incontro ha dichiarato: “Questo particolare momento storico continua a condizionare l’utilizzo dei servizi pubblici da parte dei cittadini ed è quindi importante che gli Enti agiscano in totale sinergia per tutelarli al meglio in ogni frangente.

Si cercheranno, pertanto, le soluzioni più adatte e ritengo percorribile la proposta avanzata dal Direttore dell’Agenzia”.

Nella foto: il Sindaco ed il dott. Ambrosino