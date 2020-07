Asti, ricevuta in Municipio la laureanda Marta Cavaleri con una tesi sul Palio

Questa mattina il Sindaco Maurizio Rasero ha ricevuto in Municipio la laureanda Marta Cavaleri, che lo scorso anno ha collaborato con il settore manifestazioni. Durante l’incontro Marta ha consegnato copia della sua tesi di laurea dal titolo: “Il Palio come indicatore di benessere territoriale. Un’analisi statistico-economica per la valorizzazione turistica”.

Il Primo Cittadino nel ringraziarla per l’impegno profuso che le ha permesso di raggiungere questo importante traguardo, ha sottolineato l’importanza dell’analisi socio-economica da lei effettuata sulla manifestazione più importante del nostro territorio e le ha augurato un futuro ricco di successi e grandi soddisfazioni.

La laureanda ha aggiunto: “Grazie a questo lavoro di ricerca ho potuto appurare che dal 2017 con la nuova Amministrazione Comunale, il turismo della città di Asti ha avuto uno sviluppo positivo con dati significativi per il Settembre Astigiano, dovuto soprattutto alla presenza di manifestazioni come il Palio e le mostre allestite in collaborazione con la Fondazione Asti Musei”.

Nella foto: il momento della consegna della tesi