Asti, resta bloccato sul cestello mentre taglia una pianta: intervento dei Vigili del Fuoco

Ancora un intervento dei Vigili del Fuoco di Asti.

Oggi, sabato 18 luglio, una squadra del comando astigiano è intervenuta con l’autoscala in Asti per prestare soccorso ad una persona che è rimasto bloccato in altezza sul cestello mentre stava eseguendo lavori di abbattitura su un albero.

Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Asti la persona è stata portata con l’autoscala in salvo illesa.