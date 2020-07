Asti: “Questa amministrazione crede nella partecipazione diretta dei cittadini alle scelte amministrative della città?”

Riceviamo e pubblichiamo l’interpellanza urgente al sindaco di Asti firmata dai consiglieri di minoranza.

Al Signor Sindaco della città di Asti

INTERPELLANZA URGENTE

“Albo dei Cittadini per la Democrazia Partecipata “

Premesso che

il Comune di Asti è dotato di regolamento per il funzionamento degli organi collegiali delle commissioni consiliari e che il titolo terzo del funzionamento delle commissioni consiliari al capitolo primo – commissioni consiliari permanenti, precisamente l’articolo 75 (composizione nomina delle commissioni) al punto 7 recita:

“Il Comune di Asti intende attivare, attraverso le commissioni consiliari, forme di democrazia partecipata e a tal fine istituisce un “Albo di Cittadini Per la Democrazia Partecipata” al quale si accede mediante richiesta in carta libera e con l’indicazione delle commissioni consiliari permanenti alle quali si intende partecipare.

A tal fine è stato creato, dalla precedente amministrazione e confermato da questa amministrazione, un albo dei cittadini per la democrazia partecipata, composto dalle persone che si sono iscritte alle varie commissioni consiliari facendo domanda nelle forme indicate.

Questi cittadini sono stati convocati ed hanno potuto partecipare a tutte le commissioni che si sono svolte prima della messa in atto delle misure anti Covid, mentre, per le commissioni convocate successivamente, o sono stati convocati, ma non hanno potuto partecipare non avendo ricevuto il link per il collegamento in videoconferenza, o non sono stati nemmeno convocati.

Per altro non possono essere addotte motivazioni tecniche per tale scelta in quanto il programma utilizzato per le videoconferenze (GoTo Meeting) consente agevolmente sia il collegamento multiplo di più partecipanti che la loro gestione e gli iscritti all’Albo di Cittadini per la Democrazia Partecipata nelle varie commissioni non sono numerosi.

Ad oggi numerosi solleciti per ovviare a tale situazione sono stati fatti, sia ai funzionari comunali, che al Sindaco stesso, senza che gli stessi abbiano sortito esito alcuno.

Tutto ciò premesso, gli scriventi consiglieri comunali

interrogano il signor sindaco per sapere se:

– Questa amministrazione crede fattivamente nella partecipazione diretta dei cittadini alle scelte amministrative della città, nel coinvolgimento diretto delle persone nelle scelte che li riguardano, nel costruire decisioni maggiormente condivise?

– Intende continuare ad utilizzare l’Albo dei cittadini per la Democrazia Partecipata ed applicare un diritto previsto dalla costituzione, dalle leggi e da un regolamento comunale operativo dal 2012 oppure non voglia più utilizzare tale strumento e di conseguenza modificare il regolamento comunale in tal senso?

– Intende ovviare parzialmente alla mancata convocazione e partecipazione dei cittadini, pubblicando le registrazioni delle riunioni delle commissioni alle quali non hanno avuto accesso?

Cordiali saluti

Maria FERLISI

Luciano SUTERA SARDO

Giuseppe DOLCE

Angela QUAGLIA

Mario MALANDRONE

Angela MOTTA

Michele ANSELMO

Mauro BOSIA

Massimo CERRUTI

Davide GIARGIA

Giorgio SPATA

Martina VENETO