Asti, presentata la quinta edizione del concorso della Fondazione Accomazzo “Vittorio Alfieri e l’attore 2020”

Ritorna con la quinta edizione consecutiva, nei mesi di luglio e agosto 2020, il progetto formativo teatrale”VITTORIO ALFIERI E L’ATTORE 2020″ organizzato dalla Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro e dedicato al grande drammaturgo Vittorio Alfieri.

Il concorso ha lo scopo di individuare sul territorio nazionale dieci attori tra i 18 e i 35 anni. I selezionati sulla base dei curricula e delle esperienze lavorative e formative parteciperanno a un seminario intensivo gratuito con completa ospitalità. Saranno guidati nel percorso didattico da professionisti del mondo accademico e dello spettacolo.

L’iniziativa, realizzata con il Contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e Fondazione CRT, ha il fine di divulgare il teatro di Vittorio Alfieri,di valorizzare gli spazi dello storico Palazzo Alfieri e il territorio astigiano. Il progetto mira a fare conoscere ai giovani artisti italiani la forza e la raffinatezza del verso alfieriano, inteso come strumento e valore aggiunto nella recitazione.

Il progetto si articola in due ambiti complementari: il Seminario intensivo sulla tragedia Antigonedi Vittorio Alfieri e il Concorso teatrale Gabriele Accomazzo VIII edizione.

Il Seminario

Il seminario avrà luogo ad Asti nei locali di Uni Astiss Polo Universitario Rita-Levi Montalcini e a Palazzo Alfieri; avrà una durata di 8 giorni, dal 24 al 31 luglio 2020.

Il percorso formativo prevede lezioni tenute dall’attore e regista Marco Viecca, già interprete nel 2000 dell’ edizione del Divorzio di Vittorio Alfieri per la regia di Ugo Gregoretti, nella parte del Conte Ciuffini, nel 2016 regista e interprete nel ruolo di Creonte dell’Antigone di Alfieri, nel 2017 regista e attore nella parte di Agamennone della mise en espace di Agamennone sempre di Alfieri e nel 2018 regista e interprete nel ruolo di Nerone della tragedia Ottavia e Nerone dello stesso drammaturgo. Tra le sue esperienze didattiche, la direzione come senior lecturer di “tecniche teatrali” nel 2012 presso l’Università statale KUG di Graz Austria.

“Quello che mi proponevo – spiega Marco Viecca- quando pensai al seminario, seguito dal concorso, era di portare a un gruppo di giovani attori provenienti da tutta Italia, la forza drammaturgica ed espressiva del Grande Vittorio Alfieri, drammaturgo dalle misure perfette, essenziale e moderno, inventore di un linguaggio tagliente, potente, capace di fare nascere di getto nell’attore le pulsioni, gli obiettivi e le necessità che lo spingono nell’azione scenica, o meglio, nell’azione!

Tutto questo, sperimentato, agito, vissuto, attraverso il grande lavoro che origina dal Sistema di matrice russa, successivamente evolutosi in occidente a partire dalla prima generazione di attori di Metodo negli Stati Uniti, fino ai giorni nostri”.

La Prof.ssa Carla Forno della Fondazione Centro di Studi Alfieriani di Asti, fornirà un eminente supporto didattico per l’assimilazione e la recitazione del verso alfieriano e l’inquadramento storico e biografico dell’autore.

Sono previsti altri interventi formativi, sia per quanto riguarda il movimento, con focus sul gesto alfieriano, che nell’approfondimento del verso alfieriano in endecasillabi, a cura dell’attrice Valentina Veratrini, esperta di teatro fisico, forme teatrali orientali e tecniche vocali.

Come partecipare

I 10 candidati saranno selezionati sulla base di una documentazione di presentazione che, se ritenuta idonea, sarà seguitada un’intervista e una richiesta di visualizzazione di un video on line di una breve performance.

I candidati devono presentare richiesta di partecipazione entro e non oltre il 18 luglio 2020, inviando alla direzione artistica,all’indirizzo e-mail direzione.fga@parthenos.it:

– una scheda di presentazione con motivazioni non più lunga di due cartelle,

– curriculum vitae,

– foto

– autorizzazione al trattamento dei dati personali a favore della Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro e della direzione artistica della Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro,

Concorso teatrale Gabriele Accomazzo VIII edizione

Il seminario Culminerà in un concorso teatrale aperto al pubblico con i 10 partecipanti, chiamati a recitare testi tratti da Antigone di Vittorio Alfieri.

L’evento finale,della durata di un giorno, sarà dedicato al giovane attore scomparso Gabriele Accomazzo e avrà luogo il 29 agosto a Castelnuovo Don Bosco(AT).

I candidati verranno giudicati da una commissione di esperti provenienti dal mondo dello spettacolo, della cultura, del giornalismo, dalla formazione e dal pubblico.

I tre primi selezionati riceveranno una borsa di studio, offerta dai genitori di Gabriele Accomazzo.

Nell’ottica di un’evoluzione professionale, si identificheranno come in passato, al termine del concorso, attori che potrebbero fare parte di future produzioni o progetti culturali.