Asti, prendono il via gli Open Day e il campus dell’ASD Torretta

Nonostante la situazione sanitaria abbia chiuso la stagione sportiva in anticipo, la società ASD Torretta non si è fermata e ora sta scaldando i motori per preparare la stagione futura, non prima di tracciare un bilancio di quanto fatto fino allo stop imposto.

Con 6 categorie (Piccoli Amici 2012, Primi calci 2011, Esordienti 2007, Giovanissimi 2005, Allievi 2003 e la Scuola Calcio 2013/2014) e oltre 100 iscritti possiamo ritenerci soddisfatti anche dei risultati ottenuti soprattutto nelle fasce giovanili più piccole con una squadra 2011 decisamente competitiva nel suo settore. “Qualcosa di più ci aspettavamo dai più grandi e per questo abbiamo rivoluzionato tutta la parte tecnica per la stagione prossima” commentano dalla società astigiana. “La novità della scuola calcio ci ha permesso di iniziare a coltivare dei piccoli calciatori e su questa puntiamo molto per il nuovo anno.”

Per la stagione prossima il settore tecnico sarà così organizzato:

Juniores Provinciale 2003 mister Barone

Allievi 2005 mister Primiano

Giovanissimi 2007 mister Sorba Andrea

Pulcini 2011 mister Malta

Primi Calci 2012 mister Siano

Piccoli amici 2013 mister Sorba Andrea

In attesa della nuova stagione, con nel rispetto di tutte le linee guida previste, dal 6 luglio partiranno gli open day e il campus dedicato alle categorie 2013/14/15.

Gli open day saranno organizzati seguendo le normative imposte e saranno aperte a tutti e a partecipazione gratuita dove si potranno conoscere i mister e la società, si terranno presso il campo Sportivo Torretta (piazza N.S. di Lourdes) con il seguente programma

Annate 2011-2012 orario 17.45/18.45

martedì 7- giovedì 9 – martedì 14- giovedì 16 – martedì 21 – giovedì 23 – martedì 28 – giovedì 30 luglio

Annata 2007 orario 18.30/20

mercoledì 8 – venerdì 10 – mercoledì 15 – venerdì 17 -mercoledì 22 – venerdì 24 – mercoledì 29 – venerdì 31

Annata 2005 orario 19/20

martedì 7- giovedì 9 – martedì 14- giovedì 16 – martedì 21 – giovedì 23 – martedì 28 – giovedì 30

Annata 2003 – 2004 orario 18.30/20

lunedì 6 – lunedì 13 – lunedì 20 – lunedì 27

Per informazioni Andrea 339/8842507 – Caterina 329/9283531



Il campus sarà una vera e propria scuola dedicata ai bambini e alle bambine nate dal 2015 al 2013, dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 17.30, per le settimane dal 6 al 31 luglio.

Verrà svolta attività ludico motoria e tecnica individuale con un istruttore UEFA C.

La quota di iscrizione è di 35 euro, per ulteriori informazioni Andrea 339/8842507 Caterina 329/9283531.