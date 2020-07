Asti, nasce “Volontariato in Panchina” per il restauro e la cura delle panchine

E’ nato il progetto “Volontariato in panchina”, che unisce il Comune di Asti e alcune associazioni del CSVAA, tra loro emerge chiaramente il grande spirito di collaborazione che si è instaurato, con la finalità di operare in sinergia per la realizzazione di progetti e iniziative diverse a servizio della Città e dei cittadini.

L’intento del progetto è quello di individuare, restaurare e soprattutto mantenere nel tempo alcune panchine, posizionate nel territorio cittadino, che presentano gravi segni di degrado e incuria.

Le panchine saranno individuate dal Servizio Operativo LL. PP. e una volta ripristinate verranno apposte delle piccole targhe con il Logo e Nome dell’Associazione che ha eseguito il recupero e un breve aforisma sul volontariato.

L’operazione di ripristino non avrà nessun costo per le casse del Comune di Asti e che sarà sostenuto grazie alle Associazioni e alla collaborazione della FOndazione Cassa di Risparmio di Asti.

La presentazione del progetto di terrà martedì mattina 7 luglio presso Palazzo Mandela in Piazza Catena ad Asti.