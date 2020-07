Asti, l’ultimo saluto del Borgo Tanaro all’alpino Renato Fava

Si sono svolti oggi pomeriggio, mercoledì 8 luglio, presso la chiesa di Borgo Tanaro i funerali di Renato Fava, spentosi all’età di 70 anni.

Molto conosciuto sia per la sua attività di fabbro e per il suo impegno nella comunità tanarina, Fava è stato ricordato dal Borgo Tanaro con un post su Instagram.

“Si spegne all’età di 70 anni l’amico Renato Fava, da molto conosciuto come Renè. Il Borgo Tanaro saluta uno dei padri fondatori del Comitato, da sempre impegnato nelle attività della comunità che risiede in riva al fiume” si legge nel post del comitato Borgo Tanaro che si conclude con il saluto: “Ciao Renato, buon viaggio e saluta tutti gli amici Tanarini che come te hanno scritto la storia del nostro Borgo.”

Schierati in piazza davanti alla chiesa di Borgo Tanaro gli alpini che hanno accolto l’arrivo del carro funebre per l’ultimo saluto all’amico Fava.