Asti, lo scambio figurine estivo riporta entusiasmo ai bambini e non solo….

Gli eventi ad Asti sono ripartiti come erano finiti: con lo scambio di figurine.

La tre giorni della Giornate delle Figurine a fine febbraio era stato infatti l’ultimo evento prima del lungo periodo di chiusure e restrizioni per l’emergenza sanitaria; sabato scorso si è ripartiti ancora una volta dallo scambio di figurine, grazie all’infaticabile Andrea Morando e al suo staff e alla disponibilità del Mc Donalds Asti Ovest che ha messo a disposizione il proprio parcheggio per poter fare la manifestazione in sicurezza, nel pieno rispetto delle norme sanitarie previste.

Discreto l’afflusso di bambini, accompagnati per la maggior parte dai papà che hanno trasmesso e mantengono viva questa passione, tantissimi gli omaggi per loro.

Stanco ma abbastanza soddisfatto Andrea Morando: “Che dire…qualcuno doveva pur partire, e noi lo abbiamo fatto, rafforzando l’unione dello STAFF e perfetto inserimento dei nuovi… Dati degli Esperti, tutte le testate giornalistiche ci sono passate a trovare,organizzazione DOCG,sistema di controlli al Top, simpatia e cortesia non sono mancati, però nonostante le molte visualizzazioni, appassionati del figurine non tantissimi, la paura è ancora in circolazione e dato la bellissima giornata la gente a preferito spostarsi in luoghi di villeggiatura… ma noi ci siamo e le figurine proseguono.”

Morando chiude con uno sguardo al futuro e con i ringraziamenti: “Chissà se riusciremo organizzare un’altro evento, intanto grazie a tutti i partecipanti. Un ringraziamento al comune di Asti, in particolare a Elisa Pietragalla sempre a fianco delle figurine e sempre ci viene dare il suo supporto. Ovunque noi siamo, e in qualunque stagione. Un grazie alla Proloco di Roatto per averci prestato i tavoli e a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto.”