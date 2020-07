Asti, l’iniziativa Dona-Bici continua

Grazie alla collaborazione tra il Comune di Asti, la Banca del dono, le Associazioni: Sensa Fren, One More Life, il Dono del Volo, Suor Luigina della Mensa Sociale, tanti cittadini che regalano biciclette usate e il laboratorio “La due ruote” che le ripara, grazie a mani esperte come quelle di Elena Dugono, aumentano i bambini che provano la gioia di avere una bici “tutta per se”.

L’dea della bici che rende felici, proposta dal progetto Dona-Bici, continua anche nel periodo estivo, dichiarano il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore Mariangela Cotto, ringraziamo tutti coloro che hanno già contribuito all’iniziativa e chi vuole ancora donare la bicicletta che non serve più, potrà consegnarla in Piazza Roma 8, presso i locali della Banca del Dono, contattando il n. 0141 399084 o inviando una email: labancadeldono@comune.asti.it.

Nelle foto con Elena Dugono e Suor Luigina Alcuni bimbi provano le biciclette prima di portarle a casa.