Asti, la Polizia scopre l’autore dei furti nei dehors: arrestato dopo un inseguimento in zona Valgera

La Squadra mobile della Polizia di Stato della Questura di Asti ha arrestato in flagranza di reato un uomo, a cui sono riconducibili almeno cinque episodi di furti nei dehors della città di Asti, avvenuti nell’ultimo mese. Si tratta di un astigiano di 54 anni, già noto alle Forze dell’Ordine.

L’uomo è stato arrestato nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio, mentre stava tentando di compiere un altro furto ai danni di un bar in corso Casale. Alla vista della Polizia, l’uomo ha cercato di scappare verso Valgera, ma è stato raggiunto dagli agenti ai quali ha opposto resistenza: un poliziotto è rimasto ferito con sette giorni di prognosi: nel tentativo di fermare il fuggitivo è stato trascinato per 5 metri dal furgone dello stesso, da cui è stato costretto a staccarsi per evitare conseguenze peggiori. Nonostante il tentativo di fuga, i poliziotti sono riusciti a fermarlo. A carico suo, dunque, è contestato non solo il reato di furto aggravato di elementi di arredo esterno da bar ma anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Presso la sua abitazione è stato rinvenuto diverso materiale attribuibile alle attività che avevano subito i furti, oltre a sette piante di marijuna e arnesi da scasso. Le indagini della Polizia sono state condotte attraverso l’analisi dei video della telecamere di videosorveglianza che hanno permesso di individuare il presunto autore e seguirne i movimenti. Sono cinque i locali che hanno subito furti riconducibili al 54enne accertati dalla Polizia: il Pompa magna, il caffè Carducci, Gina La Piadina, Ristorante Francese e Bar Paradise per una refurtiva composta, tra le varie cose recuperate, da 4 ombrelloni, lastre di appoggio ed illuminazione, 27 panche e sedute da esterno.