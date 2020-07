Asti, la Madonna del Portone accoglie la reliquia di Santa Rita

La Madonna del Portone di Asti si appresta ad accogliere la reliquia di Santa Rita, arriverà dalle mani dei volontari del Santuario dall’Arcivescovo di Spoleto-Norcia Renato Boccardo.

La Santa Reliquia resterà nella nostra città per sei mesi e sarà esposta alla venerazione dei fedeli sabato 4 luglio dalle ore 17.30 alle 19.30 e domenica 5 luglio dalle ore 9 alle 19.30.

In seguito gli orari saranno il sabato ore dalle 15.30 alle 19.30 (con adorazione eucaristica alle ore 16; rosario alle ore 16.45; S.Messa con i Vespri alle ore 17.30) e la domenica dalle ore 9 alle ore 12 (con la S.Messa alle ore 10) e alle ore 15.30 e 19.30 (con la S.Messa alle ore 17.30).

Vi saranno poi i Quindici giovedì di Santa Rita in ricordo dei quindi anni nei quali la santa portò il segno della spina sulla fronte (esposizione ore 16.30-19.30 e 20.30-22) con il rosario alle ore 16.45 e la S.Messa alle ore 21 presieduta da diversi presbiteri della nostra diocesi.

Il messaggio

“Rita è certamente tra le sante più venerate e invocate, ha tramandato il suo messaggio senza aver lasciato scritti, ma usando l’esempio concreto del vivere quotidiano. Le testimonianze dei miracoli accaduti per sua intercessione sono talmente numerose, che è stata proclamata dal popolo di fedeli “Santa dei casi impossibili” (o Santa degli impossibili), in quanto, così come Rita ci ha insegnato, se ci si affida a Dio, tutto può accadere.

Questa piccola, grande donna ha lasciato tracce di numerose opere miracolose sia in vita, che dopo la morte. Guarigioni che sembrano inspiegabili. Donna del dialogo e della riconciliazione, Santa Rita si rivolge a tutti: ai cristiani nel mondo, ma anche alle persone che hanno un credo religioso diverso da quello cristiano.

La strada che Santa Rita ci suggerisce è fatta di umiltà, sacrificio, ascolto dell’altro e ricerca del dialogo. Non è semplice, ma è l’unica strada che ci avvicina a Dio e rende tutto realizzabile. Il suo esempio di semplicità e fede in Dio arriva a noi, oggi, sopra il tempo e lo spazio, per ricordarci che la pace si raggiunge solo costruendola sul dialogo.”