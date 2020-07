Asti, in piazza Alfieri la fermata dei bus Asp dei Portici Anfossi spostata sul lato Pogliani

In seguito alle variazioni della viabilità in piazza Alfieri, con l’istituzione del doppio senso di marcia del lato dei Portici Pogliani, da lunedì 13 luglio gli autobus di Asp che attualmente sostano alla fermata dal lato dei Portici Anfossi, fermeranno dal lato dei Portici Pogliani, verso l’interno piazza.

Saranno interessati i bus delle linee urbane 2 in direzione via Urbani, 2/ in direzione Variglie, 7 in direzione corso Alba e della linea extraurbana Asti-Tigliole-Asti in direzione piazza Marconi.

Per informazioni, tel. 0141.434711, www.asp.asti.it e App AstiSmartBus.

Nella foto, la nuova fermata dei bus di piazza Alfieri