Asti, in Battistero una lastra tombale che ne vale due

Quando in un posto, come ad Asti, opere d’arte e presenze storiche sono così tante e di valore, può capitare persino di perdersene qualcuna. L’anno scorso è toccato alla Madonna del Tempo, bellissima statua lignea della seconda metà del Trecento, dispersa prima in cima all’imponente organo della chiesa di San Pietro e poi, ristrutturata, nella sua canonica. A forza di ricordarla, di parlarne e scriverne, oggi è esposta in tutto il suo splendore all’interno della chiesa.

Ora tocca ad una lastra tombale medioevale. Siamo in San Pietro in Consavia, in Battistero per esattezza, dove è custodita, tra le tante altre rilevanze, una interessante lastra tombale di fine ‘400 che ritrae Bernardino Della Rovere, gentiluomo di importanti natali e parentele, nipote di papa Sisto IV e del Gran Priore gerosolimitano di Lombardia, morto ad Asti nel 1490. Ancora più interessante sapendo che sul retro di questa lastra esiste una seconda scultura, gotica, precedente di almeno un paio di secoli, scoperta da Niccola Gabiani nel 1931, durante i restauri della chiesa da lui diretti. Vista bellezza ed importanza ne fece pure un calco in gesso, perso pure lui.

Dubitando che al tempo avessero finito le lastre tombali, fino ad optare all’usato, credo la storia si faccia interessante nell’ipotizzare che la presenza di un cavaliere del ‘200, presunto importante, sul retro di una tomba di un nobiluomo non potesse che avere valore simbolico a dare più valore alla sua sepoltura.

Per scoprire la storia che nasconde basterebbe solo girarla.

Storia di sicuro valore che sarebbe bellissimo scoprire al più presto. Qualche ora di lavoro e vai di presentazioni stampa a far parlare della nostra grande storia e ricchezza culturale, ad attrarre turismo che pare ce ne sia sempre più bisogno.

Davide Palazzetti